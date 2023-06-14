İYİ Parti'de gergin toplantı! Akşener muhaliflere resti çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in GİK üyeleriyle yaptığı toplantının gergin geçtiği öğrenildi. Akşener'in, kurultayda karşısına aday çıkarmak isteyen muhaliflere ''Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım'' dediği öne sürüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin genel merkezinde GİK üyeleriyle toplantı yaptı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partilileriyle bir araya gelerek hem seçimleri değerlendiren hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Akşener, GİK üyelerinin seçim değerlendirmelerini dinledi.

"PARTİ YÖNETİMİNDE TEK OLMADIĞINI GÖRSÜN"

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre bazı GİK üyeleri Akşener'e, "200 kişi olan Kurucular Kurulu'nun istifalar nedeniyle 131'e düşmesinden endişe duyduklarını" iletti. "Gergin geçtiği" belirtilen toplantıda, Akşener'e muhalif isimlerin kurultayda Akşener'in karşısına aday çıkarmak istediği ve "Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde 'tek olmadığını' görsün" yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Akşener'in ise muhalif üyelere, "Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım" sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

PARTİ SÖZCÜSÜNÜN ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun ise kurultaya ilişkin "Akşener'in etrafında kenetleneceğiz" sözleri dikkat çekti.

Cumhuriyet