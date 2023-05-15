İYİ Parti'de Özcan Kadıoğlu istifa etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partinin kuruluş aşamasında kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyen Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, özetle, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.

ÖZCAN KADIOĞLU KİMDİR?

Özcan Kadıoğlu, 1 Ağustos 1968 tarihinde Burdur’un Bucak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bucak'ta tamamladı. 1986 – 1990 yılları arasında Ankara’da Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1990 - 1995 yılları arasında yine Gazi Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek lisansını yaptı. Özcan Kadıoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara'da 4 yıl öğretmenlik yaptı. 1995 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrılarak ticaret hayatına başladı ve halen devam ediyor. Özcan Kadıoğlu, Dünya Gazetesi’ndeki ekonomi yazılarıyla tanınıyor.