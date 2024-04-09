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İYİ Parti'de peş peşe istifalar

İYİ Parti'de peş peşe istifalar
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İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar ve Merkez İlçe Başkanı Özgür Ergülenoğlu görevlerinden istifa etti.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, parti adayına destek olmayan, parti için çalışmayan yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin kazanan parti adayının zafer konvoyuna katıldığı belirtilerek, bu sebeple istifa kararının alındığı belirtildi.

"BAŞARISIZ OLDUĞUMUZU KABUL EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde ne yazık ki parti olarak Türkiye genelinde karşılaşmış olduğumuz olay ve sebeplerin birçoğu ile sorumluluk bölgemiz olan Kastamonu’da da karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. 2 aylık seçim kampanyamız boyunca rakiplerimizle yapmış olduğumuz mücadelenin daha zorunu ve yıpratıcı olanını ne yazık ki başarısız olmamızı arzulayan kendi partililerimizle, eski başkan ve yöneticilerimizle yapmış bulunmaktayız.

Kendi partisinin adayına destek olmayan, partisi için çalışmayan, kendi partisi ve adayına oy vermeyen birçok üyemizin yanı sıra, kendi yönetim ve disiplin kurulu üyelerimizin birçoğunun da başka adaylara oy vermesi hatta kazanan adayın seçim yürüyüşüne ve kutlama konvoyuna katılması, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyada yapmış oldukları paylaşım ve yorumlar ile bunu adeta ilan etmeleri bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Açıklamış olduğumuz bu tutum ve davranışların neticesinde bizlere düşen sorumluluğun da bilinciyle teşkilat olarak başarısız olduğumuzu kabul ediyor ve almış olduğumuz siyasi terbiyenin de bir sonucu olarak görevimizden istifa ediyoruz."

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İHA

Etiketler iyi parti istifa kastamonu ilçe başkanı il başkanı
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