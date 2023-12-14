  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler duyuruldu

İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler duyuruldu

İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler duyuruldu
Güncelleme:

İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok'un görevden alınması ve Ece Güner'in istifasının ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok'un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner'in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekaleten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaleten yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi. 

 

DHA

Etiketler iyi parti istifa görevden alma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti ve MHP, 30 ilde ortak aday çıkaracak
Marmara Denizi'nde bir deprem daha
Görülmemiş boşanma! Adliyeye böyle gitti
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 kişiye gözaltı
İzmit Körfezi'nde denizin ortasında can pazarı
Netflix bu ''en çok izlenenler'' istatistiklerini ilk kez açıkladı
İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada
Adliyedeki kadın avukatın pozları hem savcıyı hem de avukatı yaktı
Parası olan köşeyi dönecek! Mevduat faizleri rekor seviyede
Küresel ısınma Van Gölü'nü bu hale getirdi