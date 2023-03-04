  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor ? İlk açıklama geldi

İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na katılacaklar iddiası için ilk açıklama

İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na katılacaklar iddiası için ilk açıklama
Güncelleme:

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Cumhur İttifakı ile işbirliği iddialarına tepki göstererek, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, “Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada Altılı Masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı” diye konuştu. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, “Buna boyun eğmeyiz” dedi, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslendi. Ancak Akşener'in bu çağrısına hem Yavaş hem İmamoğlu'ndan olumsuz yanıt geldi.

Bu süreçte İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılacağı da iddia edilmişti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir" dedi.

Etiketler iyi parti cumhur ittifakı ak parti mhp millet ittifakı altılı masa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Portakal: ''İnsanların umutlarıyla oynadı''
İstanbul'un barajlarının dibi göründü
Masadan kalkan Meral Akşener'in planı bu mu ?
Depremin korkunç imzası karlar eriyince ortaya çıktı
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan peş peşe açıklamalar
Konut fiyatlarındaki değişim ilanlara böyle yansıdı
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta bir zam daha geldi
İstanbul sokakları Teksas'a döndü1 Kurşun yağdırdılar
Depremler sonrası oluşan dev obruklar için korkutan açıklama