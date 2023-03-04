İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na katılacaklar iddiası için ilk açıklama

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Cumhur İttifakı ile işbirliği iddialarına tepki göstererek, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, “Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada Altılı Masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı” diye konuştu. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, “Buna boyun eğmeyiz” dedi, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslendi. Ancak Akşener'in bu çağrısına hem Yavaş hem İmamoğlu'ndan olumsuz yanıt geldi.

Bu süreçte İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılacağı da iddia edilmişti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir" dedi.