İYİ Parti'den Erdoğan'a ''Son kararınız mı ?'' göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklanan sokağa çıkma yasağını bugün iptal etmesinin ardından İYİ Parti Twitter hesabından esprili bir karşılık verdi.

"SON KARARINIZ MI SAYIN ERDOĞAN?"

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabından paylaştığı "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" mesajını alıntılayarak "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" yazdı.

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer nokta ise İYİ Parti'nin "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programına atıfta bulunarak programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da gülerken çekilen bir karesini paylaştı.

15 İLDEKİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İPTAL EDİLDİ!