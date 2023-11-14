  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı: Aday olmak istiyorum

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı: Aday olmak istiyorum

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı: Aday olmak istiyorum
Güncelleme:

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

HATİPOĞLU: "ESKİŞEHİR'DE ADAY OLMAK İSTERİM"
"Ben aday olmak tabi ki isterim" diyen Hatipoğlu, Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istediğini söyledi.

"KARAR SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDA"
Hatipoğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aday olma ihtimalim var. Tabi ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabi ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI
Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmış; Hatipoğlu'na parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Etiketler iyi parti ak parti istifa belediye başkan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK uzmanı zam sonrası en düşük emekli maaşını açıkladı
İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum
Google'da geri sayım başladı: Gmail adresiniz silinebilir!
Dolar/TL ve Euro/TL'den yeni rekor! Altın da yükselişte
Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi
Gaziantep'te 7 katlı bina çöktü! Panik anları kamerada
BTP, Atatürkçü Parti olarak merkeze yerleşiyor
Türkiye'nin en çok izlediği 10 dizi belli oldu
İstanbul trafiğinde iğrenç taciz iddiası
Asgari ücret zammında rakamlar netleşiyor! Masada üç senaryo var