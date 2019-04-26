İYİ Parti'den YSK'nın İstanbul kararına itiraz

AK Parti´nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK´nın verdiği araştırma kararına İYİ Parti itiraz etti.
İtiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun 17 Nisan´da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
Son dakika: YSK'dan İstanbul için flaş kısıtlı seçmen kararı!Dilekçede, AK Parti´nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, YSK´nın verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.