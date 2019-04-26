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  4. 26 Nisan 2019 18:14

İYİ Parti'den YSK'nın İstanbul kararına itiraz

İYİ Parti, YSK'nın İstanbul için verdiği karara itiraz etti.

İYİ Parti'den YSK'nın İstanbul kararına itiraz
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AK Parti´nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin İstanbul seçimlerinde oy kullandığına ilişkin itirazı üzerine YSK´nın verdiği araştırma kararına İYİ Parti itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun 17 Nisan´da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Son dakika: YSK'dan İstanbul için flaş kısıtlı seçmen kararı!Dilekçede, AK Parti´nin bugün yaptığı itirazın kanunda belirtilen süre içinde gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, YSK´nın verdiği araştırma kararının kaldırılması talep edildi.

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