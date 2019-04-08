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  4. 08 Nisan 2019 20:38

İYİ Parti'den YSK'ya çağrı: ''Millet iradesine saygı duyun''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray, YSK'ya millet iradesine saygı duyulması konusunda çağrıda bulundu.

İYİ Parti'den YSK'ya çağrı: ''Millet iradesine saygı duyun''
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İstanbul’da oy sayımı devam ederken, siyaset, İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılmasına ilişkin YSK’ya yapılan başvuruya kilitlendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray, “AK Parti tarafından yapılan İstanbul’daki tüm oyların sayılmasına dair hukuk dışı talebinin YSK tarafından kesin reddi gerekir. Kendilerinin hukuka ve Milletin iradesine saygıya davet ediyoruz” dedi.

AK Parti'nin İstanbul oylarına sürekli itiraz ederek  ve yeni sayımlar isteyerek milleti bezdirme stratejisi uyguladığını, “Beğendiği sonuç çıkıncaya kadar sandıkların tümünü saydırmak için YSK'ya başvurduğunu” hatırlattı.

Çıray, şunları söyledi:

HUKUK DIŞINA ÇIKMAYIN

“YSK Başkanı Sayın Sadi Güven'in başkanlığındaki YSK, mühürsüz oy pusulalarını geçerli kabul etmişti. Görev süreleri uzatılan YSK üyelerini bu defa hukuk dışına çıkmamaya çağırıyoruz. İstanbul'da sayımların tümünün yenilenmesi halinde Millet İttifakı'nın üyeleri bu hukuksuzluğun ortağı olmayacaktı

UYARIMIZI YAPIYORUZ

İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılmasına izin verilerek seçimin yenilenmesinin önünü açacak her karar, Anayasamızın 79 . Maddesi ve bir çok maddesine aykırı olacaktır. YSK'nın böyle bir karar alacağına inanmamakla birlikte uyarı görevimizi yapmayı millet iradesine bir borç biliyoruz.
YSK'nin 2014 yılında verdiği, ‘Sandık kurullarında siyasi parti üyelerinin görev yapması, tutanaklarda imzalarının bulunması ve sayımın müşahitlerle yurttaşların huzurunda yapılması geçerlilik durumunun sandık başında denetlendiğini gösterir' Mansur Yavaş kararı devletin kayıtlarındadır.

KESİN REDDEDİLMELİ

Saygıdeğer hukuk insanı Turgut Kazan diyor ki, ‘Yavaş kararında belirtildiği gibi itirazlar resen araştırılamaz. Delil yoksa inceleme yapılamaz. Aksi halde seçimlerin kesinleşmesi uzun süreye yayılır. Kurullara ve seçime güvensizlik oluşur. Geçersiz oylar sayılmış, durum anlaşılmıştır. Tekrar sayım, güvensizliği arttırır. Ve YSK kesinlikle AA olur. 1950’den bugüne edindiğimiz kazanım korunmalıdır. Başvuru reddedilerek İstanbul sonucu açıklanmalıdır.'

Yani AK Parti tarafından yapılan İstanbul'daki tüm oyların sayılmasına dair hukuk dışı talebinin kesin reddi gerekir.

SAYGIYA DAVET

YSK, kararlarının meşruiyeti tanınmayan bir kurum haline gelmemesi için artık Sayın Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını vermelidir. Kendilerini hukuka ve Milletin iradesine saygıya davet ediyoruz. Bu millet 1950'den bu yana elde ettiği demokratik kazanımlarından ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmeyi asla kabul etmez.”

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