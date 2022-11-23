İYİ Partili belediye başkanı AK Parti’ye katıldı

İYİ Parti'den ayrılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti'ye katıldı.

Özcan’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Sonrasında kürsüye gelen Özcan, “Bugün burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

2019 yerel seçimlerinde CHP Nazilli'den aday çıkarmamış ve İYİ Parti adayını desteklemişti.