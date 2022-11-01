İYİ Partili Turhan Çömez canlı yayında Soylu'ya seslendi: ''Beni dinlesin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru İYİ Partili Turhan Çömez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği metamfetamin kullanımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaşarak Türkiye’nin metamfetamin salgını ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Saray’ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘kara para’ için bu duruma göz yumduğunu belirtirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası TELE1’de Evren Özalkuş’un sunduğu 'Türkiye’nin Geleceği' programında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Türkiye’ye metamfetamin sokulmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, “İçişleri Bakanlığı izlemiyorsa lütfen uyarsınlar. Süleyman Soylu, bizi dinlesin arz ediyorsa programdan sonra detaylı bilgi vereyim" dedi.

Çömez'in açıklamaları şöyle:

“İçişleri Bakanlığı izlemiyorsa lütfen uyarsınlar. Süleyman Soylu, bizi dinlesin arz ediyorsa programdan sonra detaylı bilgi vereyim. Türkiye’de metamfetaminin problem olması 3-4 yıllık meseledir. Metamfetaminin hammaddesi olan bitki Efedra bitkisidir. İlk 2016’da Afganistan’da yoğun bir şekilde tespit edildi ve yoğun bir şekilde üretilmeye başladı. 2019’da ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. ‘Afganistan’dan çekiliyoruz’ dedi. 2019’da yine bir toplantı yaptı ve ABD askerlerine yardımda bulunmuş Afganları nerede muhafaza edileceklerini bir program dahilinde deklare etti. Ve burada deniliyor ki Afganlılar Türkiye’ye gelecekler. Ardından Erdoğan’ın Biden ile görüşmesi oldu. Dışişlerinden kimse katılmadı sadece Erdoğan’ın özel tercümanı katıldı. Ve Türkiye’ye oluk oluk Afganlar gelmeye başladı.

“SÜLEYMAN SOYLU DİNLEMEDİYSENİZ DİNLEYİN”

Afganistan’da yaşayan her 10 kişiden bir meth üreten işletmelerde çalışıyor. Son derece basit yöntemlerle kristalize çevriliyor. En dramatik sorun Türkiye’ye nasıl geliyor? Meth imalatı Özellikle Taliban tarafından destekleniyor ve muhafaza edilip önemli gelir elde ediliyor. Daha sonra bu metler Türkiye’ye gelen bir takım Afganların sırtlarına konuyor. Önce Belucistan’dan sonra Tahran’a geliyor. Tahran’dan Umumiye veya Tebriz’e oradan da Van sınırından Türkiye’ye geliyor. Bakın Süleyman Soylu, dinlemediyseniz dinleyin ayrıntılı bilgi veriyorum.

“GÖÇMENLER ARACILIĞI İLE VAN SINIRINDAN GEÇİRİLİYOR”

Şimdi bu göçmenlerle ilgili özel bir proje var. Bu projenin içerisinde Afganistanlı kaçakçı grubu, İranlı kaçakçı grubu ve Türkiye’de bir kaçakçı grubu var. Bu göçmenlere diyorlar ki sırt çantalarınız ile meth getirecekseniz size özel V.I.P geçiş sağlayacağız. Hatta bu uzun yolu yürümeyip at sırtında veya arabalarla geçeceksiniz. Biz sizi Tebriz’de ya da Umumiye’de bekleteceğiz oradan Van sınırına geleceksiniz. Hepinize kodlar vereceğiz bu kodlarla karşı tarafa geçtiğinizde Türkiye’ye deki muhataplar sırtınızdaki methi alacaklar.

“TÜRKİYE’DEKİ METHİN KAYNAĞI AFGANİSTAN’DIR”

Türkiye’deki methin kaynağı Afganistan’dır. Son derece profesyonel şekilde gelmektedir. Sınırdan geçtiği yerler bellidir. İçişleri Bakanlığı’nın yapması gereken bellidir. Drone'lar ile hava atmak yerine Van civarına kullanın. Orada birlikleri kullanın. Kaçakçılık yapan çeteler ile mücadele edin.

“TÜRKİYE UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ OLDU”

Niye Türkiye’de Balkan mafyası varlığını artırdı? Çünkü Türkiye uyuşturucunun merkezi oldu. Eskiden Türk mafyası Balkanlardaydı. Şimdi Balkan mafyası geldi. Resmi istatistiklere bakın meth kullanımı dramatik şekilde arttı. Kaynak belli, geldiği yer belli, çözüm belli. Soylu dinlemiyorsa dinlesin daha kapsamlı bilgi istiyorsa arasın”