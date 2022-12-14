İYİ Partili vekili yumruklayan AK Partili Işık'tan günler sonra açıklama

Meclis'te çıkan kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs'ün yaralanmasına neden olan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, ''üzgün'' olduğunu belirtti. Işık ayrıca İYİ Partili Örs ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

TBMM’deki kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırılmış ve kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokulmuştu.

"OLAYIN SICAKLIĞIYLA" YAŞANMIŞ

Olayın ardından Diken’e konuşan Işık, söz konusu saldırının “olayın sıcaklığıyla” yaşandığını söyledi. İYİ Parti grubunun “saldırması” sonucu böyle bir “mukavemet” gösterdiklerini belirten Işık, Örs’e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini söyledi.



Işık ayrıca, Örs’ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savundu.

"ZAMAN ZAMAN BÖYLE ŞEYLER OLUR, ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Böyle bir olayın yaşanmasının kendisinin de istemediğini söyleyen AK Partili Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur.” diyerek skandal bir açıklamaya imza atmıştı.

Olayın kendilerinden kaynaklanmadığını ve özür dilemeyeceğini söyleyen Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AK Parti grubu “lüzum görürse” açıklama yapılacağını söylemişti.

AK PARTİLİ IŞIK 'ÜZGÜN' OLDUĞUNU AÇIKLADI

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulundaki yumruklu kavgaya ilişkin, yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgün olduğunu belirterek "Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum." açıklamasında bulundu.

AK Partili Işık yaptığı skandal açıklamadan tam 1 hafta sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basında yer alan ‘özür dilemeyeceğim’ açıklamasının kendisine ait olmadığını iddia ederek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm.

Bugüne değin; basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.

Milletvekili arkadaşım Sn. Hüseyin ÖRS'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum.

Ümidim odur ki; bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın.

Saygılarımla...”