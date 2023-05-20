  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili Yılmaz: Erdoğan'a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir

İYİ Partili Yılmaz: Erdoğan'a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir

İYİ Partili Yılmaz: Erdoğan'a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir
Güncelleme:

İYİ Partili Bilge Yılmaz, büyüyen KKM tehdidine karşı uyarılarda bulunarak, "Erdoğan'a oy vermek ülkenin batmasına izin vermektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidarın yarattığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) tehlikesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Yılmaz, “Erdoğan’a oy vermek ekonominin batmasına izin vermektir” dedi.

Yılmaz sosyal medya paylaşımının tamamında şunları söyledi:

KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı! Erdoğan iktidarının kendi eliyle yarattığı bu canavarın tek hedefi sahibinin, Erdoğan'ın, siyasi ömrünü uzatmak. Bugün devlet KKM adı altında dolara %36 faiz ödüyor. Akıllara zarar bu faiz hepimizin cebinden çıkıp dar bir grubun cebine giriyor. Bu düpedüz servet transferidir! Erdoğan'a oy vermek hem bunu onaylamak hem ekonominin batmasına izin vermektir.

Etiketler iyi parti bilge yılmaz kkm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2'nci tur seçimi anketinde Ankara'da kazanan değişti
İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon farkı işte böyle attı
Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız''
Erdoğan'ı destekleyen aşiretin 11 bin oyu geçersiz sayıldı
Memurların Temmuz maaşı belli oldu
Düğün salonu savaş alanına döndü
Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı
Simge Sağın'dan olay olacak Mauro İcardi itirafı
Kademeli maaş artışı kararı sonrası emekli ve memurların zam oranı belli oldu