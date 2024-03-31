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İzmir yerel seçim sonuçları açıklandı

İzmir yerel seçim sonuçları açıklandı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandıkların yarısından fazlası açılırken CHP adayı Cemil Tugay yarışı önde götürüyor.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. 

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilerine göre, İzmir'de seçim sonuçları şu şekilde:

Açılan sandık oranı: %57

CHP - (Cemil Tugay) : %47.99
AK Parti - (Hamza Dağ) : %37.16
Bağımsız adaylar: %6.42
DEM Parti ( Meral Danış Beştaş ) : %3.06
İYİ Parti ( Ümit Özlale ) : %3,05

2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

CHP 2019 yerel seçimlerinde İzmir'de yüzde 58,10 oy almıştı. AK Parti ise İzmir'de yüzde 38,69 oy aldı.

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