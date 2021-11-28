Kabinede ''revizyon'' haftası! O Bakan görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı'nda üstü kapalı bir gönderme ile hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan için bu haftanın kritik hafta olduğu, istifa edebileceği ya da görevden alınabileceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı öncesi grup toplantısındaki "Faizi savunanla beraber olamam” açıklamasını alkışlamayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa edeceği ya da görevden alınacağı konuşuluyor.

Gazete Duvar’ın ‘Duvar Arkası’ bölümünde yer alan kulis bilgilerine göre, Elvan’ın MB kararının ardından yaşanan döviz krizi sürecinde de sessizliğini koruyup ortada görünmemesi bu iddiaları güçlendirdi.

Meclis kulislerine göre Hazine Maliye Bakanlığında bir değişim kesin ancak bunun zamanlaması ile ilgili farklı görüşler var.

Bir kesime göre Lütfi Elvan Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin ardından görevden alınacak. Aralarında AK Partili bazı milletvekillerinin de olduğu bu görüşü savunan siyasetçiler bütçe sürecinde bir değişikliğin bütçenin savunulması açısından sorun yaratacağı görüşünde.

Ancak bir kesime göre ise asıl Elvan bütçeyi ve dolayısıyla bahsedilen yeni ekonomi politikasını savunamayacağı için bütçe görüşmeleri öncesinde görevden alınacak. Bu görüşü savunanların iddiası gerçekleşirse Elvan bütçe görüşmelerinin başlayacağı 6 Aralık öncesinde görevden alınabilir.

Bu iddia gerçek olursa Elvan’la ilgili kritik haftaya girildiği anlamına geliyor. Eğer Elvan bu süreçte görevden alınmazsa 9 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesini savunmak için kürsüde olacak.