Kalın açıkladı ! John Bolton'a verdiği kırmızı dosyada neler var ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kalın, John Bolton'a verdiği iki kırmızı dosyadan birinin YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Çekilme sürecinin nasıl ilerleyeceğini detaylı konuştuk. Sayın Trump'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık.

DEAŞ ile mücadelede herhangi bir duraklama söz konusu değil. PKK, PYD Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamazlar. Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik. YPG, PYD'ye destek konusu Trump yönetimi için bir sorun olmaya devam ediyor. Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz. Bizim YPG konusundaki tavrımız net. Münbiç yol haritası mutabık kalındığı şekilde uygulanmalı. Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOLTON'I GERİ Mİ ÇEVİRDİ?

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama teyit etmemiştik. Bolton'ın muhatabı bellidir buna gerek duyulmalı bunu tepki gibi değerlendirmek doğru olmaz. Bolton'ın İsrail'deki açıklamaları tepkiye neden oldu. 'Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek' gibi argümanlar PKK propagandasıdır.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME TAKVİMİ

Biz şu anda bu çekilmenin nasıl olacağı üzerine yoğunlaşıyoruz. İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak. Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil. 18 ya da 19 Aralık tarihinde bunu resmen kamuoyuna duyurdular. Bize verilen süreler 60-100 gündü, şimdi 120 gün telaffuz ediliyor bilinçli bir geciktirme görülmüyor. Bolton'a 2 dosya verdim ikisi de kırmızı dosyaydı. Biri YPG'nin suçlarıyla ilgili. Şu anda Erdoğan ile Trump'ın planlanmış bir görüşmesi yok. ABD ile görüşmede tampon bölge gündeme gelmedi.

ABD'NİN YPG'YE GÜVENCE ŞARTI

Bolton'a üslup konusundaki hassasiyetimizi anlattık.

YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR

Silahların toplanması meselesini detaylı konuştuk. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır. Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir. Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin. Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil.

SURİYE'DE ABD ÜSLERİ

16 üs konusunda da çalışma yaptıklarını anlıyorum.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT PLANI

Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız. Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik. YPG'lilerin oradan tamamen çekilip yerel unsurlara Münbiç'in devredilmesi gerek."