Kalın: ''Filistin ile ilgili girişimler sürecek''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, '' Filistin ile ilgili girişimler BM nezdinde sürecek'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Kalın, ''2010-2011'den beri yani Arap Baharı başladığından beri Filistin meselesi adeta sistematik bir şekilde unutturuldu. Suriye-Irak-DEAŞ vs. terör mevzuları devam ederken 5-6 yıldır Filistin meselesi doğru dürüst konuşulmuyordu bile, dünyanın dikkati başka yerlere yoğunlaşmıştı, insanın şer bildiğinde hayır, hayır bildiğinde şer vardır, belki buradan böyle bir hayır çıkacak, 1 hafta 10 gün içersinde Kudüs ve Filistin meselesi tekrardan küresel siyasetin merkezine oturdu. Bu niye önemli? Ortadoğu’da bütün sorunları çözün, Filistin meselesini çözmeyin Ortadoğu’ya barış ve istikrarın gelmesi mümkün değildir'' dedi.

Kalın açıklamasında ayrıca, ''Başlatılan bir başka süreç var, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bir toplantı yapılacak Amerika'nın bu kararını Uluslararası Hukuka aykırı olduğuna dair bir karar getirilecek. Daimi ve daimi olmayan üyeler ile birlikte toplam 15 üye var, herkesin tahmini beklentisi, 14'e 1 bu reddedilecek. Amerika'nın vetosundan dolayı Güvenlik Konseyi'nden bu reddedilecek. İş burada kalmayacak, bir alternatif var, Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerden birinin veto etmesi halinde o konu Genel Kurul'a götürülebiliyor, ikinci aşamada hemen hızlıca Genel Kurul'a götürülecek ve orada da 3'de 2 çoğunluk gerekecek, 192-193 ülkenin 3 de 2 çoğunluğu sağlanırsa işte o zaman Güvenlik Konseyi'nde veto edilen karar Genel Kurul'dan geçebiliyor, bununla ilgili de bizim gördüğümüz çok güçlü bir destek var, dolayısıyla konu BM zemininde canlı bir şekilde devam edecek. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bunu göreceğiz. Bu zirveyi sadece 13 Aralıkta İstanbul'da yapılan ve bir bildiri ile sonuçlanan bir faaliyet olarak görmemek lazım. Zaten bildiriye baktığınız zaman BM'ye bu yönde bir çağrı yapılıyor ve BM'de daimi olan ve olmayan ülkeler birlikte bu süreci başlattılar, Fransa ve İngiltere zaten bu konuda adım atmaya hazırdı, Rusya ve Çin ile görüşüyoruz, Amerika'nın oyu belli zaten, Ama daimi olmayan diğer ülkeler üzerinden İsveç ve diğerleri, yanlış hatırlamıyorsam İsveç dün veya bugün süreci başlatma başvurusu yaptı'' ifadelerine yer verdi.