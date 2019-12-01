Kanun teklifi hazırlamak için ''destek'' alacaklar !

Yeni sistem nedeniyle TBMM’nin işlevsizleştiği, milletvekillerinin etkisinin kalmadığı eleştirileri üzerine TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin yasa teklifi hazırlayabilmesi için “Teklif Destek Bürosu” kurdu.

Yürürlüğe konulan yeni yönergeyle, vekiller yasa tekliflerinin konusunu ve gerekçesini büroya bildirecek.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Emine Kaplan'ın haberine göre; Bürodaki uzmanlar taslak hazırlayarak milletvekillerine gönderecek. Ancak uygulamada sadece hükümetin istediği yasal düzenlemelerin Meclis’ten geçmesi nedeniyle muhalefet milletvekillerinin büro aracılığıyla hazırlayacağı yasa tekliflerinin kâğıt üzerinde kalacağı dile getiriliyor.

Büroya kaynaklık eden, “Kanun Teklifi Hazırlama Yönergesi” şu düzenlemeleri içeriyor.

4 Milletvekillerinin talepleri üzerine hazırlanacak olan kanun teklifi taslakları için TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde ‘Teklif Destek Bürosu’ oluşturuldu. Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri Teklif Destek Bürosu’nda görevlendirilecek yeteri sayıda yasama uzmanı ile ayrıca gerek görülmesi durumunda ihtisas komisyonlarında görevli yasama uzmanları tarafından karşılanacak.

UZMANLAR DESTEK VERECEK

4 Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletekillerinin imzasını taşıyan bir formun büroya iletilmesi ve görevlendirilecek memur tarafından kayıt edilmesi suretiyle veya kurumsal iletişim platformu (TBMM Portal) üzerinden yapılacak başvuru ile gerçekleştirilecek. Talep formunda hazırlanması istenilen teklif taslağının içeriğinin, konusunun ve gerekçesinin açıkça belirtilmesi gerecek. Kanun teklifi taslağı, talep formunun iletilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde hazırlanıp talep sahibi milletvekillerine elektronik ortamda iletilecek.

4 Talepte bulunulması durumunda milletvekillerince hazırlanmış olan kanun teklifi taslakları kanun yapım tekniğine uygunluk yönünden incelenecek ve düzeltme önerileri milletvekillerine iletilecek.

Milletvekillerine gönderilen yazıda, yeni sistemle birlikte yasa tekliflerinin yalnızca milletvekilleri tarafından verilebildiği, bu durumun vekillerin verdiği yasa teklifinde artışa neden olduğu belirtilerek, son iki yasama döneminin ikinci yasama yılları karşılaştırıldığında yasa teklifi sayısının 454’ten 2078’e çıktığına dikkat çekildi.