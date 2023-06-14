Karamollaoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğine itiraz: ''Bunlarda insanlık yok''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsveç'te güvenlik güçlerinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararının, mahkeme tarafından iptal edildiğini belirterek, ''Bu son karar değişmeden İsveç'in, NATO kapsamında bir görev almasına izin vermemeliyiz'' dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, asgari ücret görüşmelerinin başladığını belirterek, "Şu an net asgari ücret 8 bin 500 lira. Türk-İş'in yıllardır düzenli olarak açıkladığı ve son olarak mayıs ayı için paylaştığı verilerde; açlık sınırı 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırı 33 bin 750 lira, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 liraya yükselmiş durumda. Peki, TÜİK'in son açıkladığı aylık enflasyon kaçtı? Yüzde 0,04. Şimdi asgari ücrette yeni rakam; neye ve kime göre belirlenmeli veya belirlenecek? Genelde asgari ücret belirlenirken; enflasyon dikkate alınır. Şimdi iş tersine dönmüş gibi. Hükümetin açıklamak istediği asgari ücret kaç olacaksa, sanki TÜİK ona göre enflasyon rakamı açıklıyor. 2023'ün başında 'tarihi rakam' olarak duyurulan ve 455 dolara tekabül eden asgari ücret, şimdilerde 360 dolar seviyelerine kadar indi" dedi.

'BUNLARDA İNSANLIK YOK, İNSAF YOK'

İsveç'te güvenlik güçlerinin Kur'an-Kerim yakma gösterilerine yasak getirme kararının, İsveç Yüksek Mahkemesi'nce iptal edildiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Bu Avrupalılarda 'ahlaki ve manevi değer kavramı yok' desek, zannederim haksızlık yapmış olmayız. Daha önce birileri, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya teşebbüs etmişti. İsveç polisi de buna engel oldu. Bir inanca hakaret edildiğinden dolayı değil; 'toplumda kargaşa çıkar' diye buna karşı bir tedbir aldılar. Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasakladı; ama Yüksek Mahkeme, dün bu kararı iptal etti. Hakikaten aklıma gelenlerin hepsini burada söylesem; belki biraz fazla gelir. Ama bunlarda insanlık yok, insaf yok. Adalet mefhumu hiç yok. Şimdi İsveç'in NATO'ya dahil edilip, edilmemesi gündemde. Sözde birtakım adımlar attıkları için ülkemiz yumuşak bir temayül içine girdi gibi görünüyor. Aldıkları bu son karar değişmeden İsveç'in, NATO kapsamında bir görev almasına izin vermemeliyiz. Kesinlikle buna rıza göstermemeliyiz" diye konuştu.

DHA