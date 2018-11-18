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  4. 18 Kasım 2018 17:30

Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimle ilgili olarak ''Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç'' dedi.

Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin "Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim, en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Niğde'de düzenlenen 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Niğde Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimin önemli olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, " Seçimler çok önemli. Her seçim önemlidir; ama bu en yakın seçim en önemli seçimdir. Bu seçimlerle iktidar değişmeyecek; ancak bu seçimler bir başlangıç" diye konuştu.

'FARKLI RENKLERLE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Kavga yerine müzakerenin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Biz ayrı gayrının olmasını istemiyoruz. Farklı renklerle birlikte yaşamak istiyoruz. Bizden olmayanı ötekileştiremeyiz. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil; fikir üreten, problemlere doğru teşhis koyan bir kurumdur. Bunu doğru kullanırsanız tabi. Özellikle kavga yerine müzakereyi tercih edelim. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler. Hastalık tedavi edilemeyecek kadar büyük ne yazık ki; ama her derdin bir çaresi vardır. Çare de çözüm de Saadet Partisi'dir" dedi.

temel karamollaoğlu
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