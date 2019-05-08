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  4. 08 Mayıs 2019 08:41

Karamollaoğlu'ndan YSK paylaşımı: Rabia'ya selam olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararına gönderme yaptı. Karamollaoğlu, seçimin iptal edilmesine karşı çıkan 4 YSK üyesini Rabia'ya benzetti.

Karamollaoğlu'ndan YSK paylaşımı: Rabia'ya selam olsun
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YSK'nın, 4'e karşı 7 oyla İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının yankıları devam ediyor. Muhalefetten karara yönelik tepkiler sürerken, bir açıklama da Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, seçimin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan 4 YSK üyesini işaret ederek, "Yüksek Seçim Kurulu’ndaki Rabia(4)’ya selam olsun" ifadelerini kullandı.

YSK'da alınan kararda 4 üyenin 'iptal edilmesin' oyuna karşın 7 üye seçimin iptalinden yana oy kullanmış ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti.

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