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Kartalkaya'daki otel yangını sonrası MHP'den kanun teklifi

Kartalkaya'daki otel yangını sonrası MHP'den kanun teklifi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, tüm turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda 2 kez denetlenmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oteller yangına karşı yılda 2 kez denetlenecek. Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve hepimizi yasa boğan elim olay sonrasında MHP olarak benzer felaketin yaşanmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret buyurdukları ölçüde kararlılık ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm turizm işletmelerinin, itfaiye ekiplerince sürekli denetlenmesi ve uygun bulunmayanların kapatılması yönündeki çalışmalarımızı tamamladık. Ülkemizde bulunan tüm turizm işletmelerinin periyodik olarak yılda 2 kez 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' uyarınca denetlenmesi, denetim raporlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 15 gün içerisinde bildirilmesi, gerekli şartları sağlamayan işletmelerin de eksiklikler tamamlanana kadar kapatılmalarını öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk" ifadelerini kullandı.

 

DHA

Etiketler MHP otel kanun teklifi denetim
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