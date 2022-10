Kemal Kılıçdaroğlu: Bir numaralı ülkücü benim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara'daki genel merkezinde gerçekleşen törende konuştu. Kılıçdaroğlu, "Eğer benim bildiğim ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer partilerden istifa edip CHP'ye katılan 121 kişinin rozet takma törenine katıldı. Partisinin Ankara'daki genel merkezinde gerçekleşen törende konuşan Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Helalleşmeyi şunun için yaptım. Haksızlığa uğrayan birisine 'Bizdendir, bizden değildir' diye bir ayrım yapmamamız lazım. Birisi haksızlığa uğradıysa o haksızlığı gidermek için bir şekilde oturup helalleşmemiz lazım." dedi.

"Helalleşme" buluşmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim de eksiğimiz oldu, onu da söyleyeyim. Bizim de yanlışımız oldu. Bizim de kabahatlerimiz oldu. Sağlıklı beraberliği, birlikteliği büyütebilirsek çok daha güzel şeyler inşa edebiliriz. Din, dil ayrımı... Biz Osmanlı'dan devraldık ve güzel Cumhuriyet'imizi kurduk. Her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından insanlarımız var. Bunları bir ayrımcılık olarak değil, zenginlik olarak kabul etmeliyiz."

Bayrak ve vatanın 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bayrak ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Dolayısıyla çizgiyi böyle koyduğunuz zaman hiçbir sorununuz da kalmamış olur." dedi.

'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KENDİ TOPRAKLARIMIZDAN KAÇIRILIRKEN BUNA İSYAN EDEN BENİM'

Ülkücülük ve milliyetçiliğin kendisi için önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer benim bildiğim ülkücülük vatanseverlikse, bayrak severlikse bir numaralı ülkücü, milliyetçi benim. Bizi hep eleştirirler, bize hep kızarlar, hep bağırırlar, 'Teröristlerle kucaklaştın, şunu yaptın, bunu yaptın', bir sürü laf ederler. Gerçekten anlamakta zorluk çekerim zaman zaman. Terör örgütünün saldırdığı adam benim. Hiçbir lider çocuğunu şanlı Türk ordusunda askerlik yapsın diye göndermezken kendi evladını normal askere gönderen de benim. Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımızdan kaçırılırken buna isyan eden de benim. Tank Palet Fabrikası ordunun elinden alınıp Katar ordusuna teslim edilirken buna isyan eden de benim. Hastanesi olmayan bir ordu... Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusunun hastanesi yok. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz."

Bu ülkede yaşayan sağduyulu insanların ferasetine güvendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer biz, ne derlerse desinler sağlam ve kararlı adımlarla gidersek, Türkiye'yi içinde bulunduğu bugünkü bunalımdan kurtarırsak, bence bu ülkeye en büyük hizmeti yapmış oluruz." dedi.

Devletle siyaset arasında fark olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasette liyakat olmadığını ama devlette liyakatın bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü devlet bakidir. Devlette liyakat olduğu zaman a partisi olur, b partisi olur, c partisi olur. Ama herkes bilir ki devlette vatandaşla olan ilişkilerde liyakat esastır ve o sürdürülüyor. Örnek, devlette memur olmanız için KPSS'yi kazanmanız lazım. Sınavı kazandıktan sonra belli süre aday memursunuz. Aday memurluk biter, normal asaletiniz onaylanır. Belli süre daha çalışırsanız şef olmanız için en düşük derece şeflik imtihanına girersiniz, kazanırsanız şef olarak atanırsınız. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyacınız var, savcılıktan iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Bakan olabilirsiniz, engel yok. Devlet o nedenle bakidir ve devlet liyakat, adalet üzerine inşa edilir. Devletin dini adalettir."

Türkiye'de adaletsizliklerin yaşandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, hapishanelerde çok sayıda insanın gereksiz yere tutulduğunu belirtti.

'ALLAH NASİP EDER MİLLET BİZİ İKTİDAR YAPTIĞINDA KURUMLARIN BAŞINA KİM ATANACAK?'

Devletin "intikamla, öç alma duygusuyla değil; adaletle, liyakatla yönetilebileceğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz altılı masada toplantı yaptığımızda, 'Bakın Allah nasip eder millet bizi iktidar yaptığında Merkez Bankasının, BDDK'nın, Kamu İhale Kurumunun başına kim atanacak? Bu bizim partili deyip bunu getirirsek bu olmaz. Bu doğru değil. O işi en iyi bilen insanları getirmeliyiz. Yani liyakatı getirmeliyiz, esas almalıyız ve topluma da örnek olmalıyız.' dedim. Kişilerin partisi olabilir, siyasi görüşleri olabilir, ben bunların hepsine saygı duyarım zaten. Eğer işini iyi yaparsa, yolsuzluğa bulaşmazsa, doğru dürüst çalışırsa, vatandaşına hizmet ederse başımızın üstünde yeri var. İnsan sevgisi üzerine inşa edilen bir düşünce, bu bize Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Ahi Evran'dan mirastır. Bakıldığı zaman Anadolu erenlerinden bize miras olarak böyle bir gelenek gelmiştir ve biz bu geleneği yaşatmak zorundayız."

'SİYASETÇİLER KADININ KILIK KIYAFETİYLE İLGİLİ KARAR VERMESİNLER'

Kılıçdaroğlu "Bütün sorunlar ahlaki temellerde çözülür" derken şunları kaydetti:

"Siyasetçiler kadının kılık kıyafetiyle ilgili karar vermesinler. Siyasetçinin başka işi mi yok Allah aşkına. Kadının kılık kıyafeti 1935 kurultayında da tartışılmış ve 'Kadının kılık kıyafetine kimse dokunmasın' diye karar alınmıştır. Atatürk hayattadır ve 1935 kurultayı 4 gün sürmüştür, dördüncü günün sonunda bu karar alınmıştır. Dolayısıyla bugün biz toplumdaki huzuru, toplumdaki kardeşliği, toplumdaki beraberliği bozan siyaset anlayışından toplumda birliği, bütünlüğü sağlayan siyaset anlayışına doğru gitmek zorundayız. Türkiye'nin durumu pek iyi, iç açıcı değil, mutfaklarda yangın var. Bunun da farkındayım ama şunu bilmenizi isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar ahlaki temellerde çözülür."

Üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerde hoca bırakmadılar. Farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur, insanlar farklı düşündüğü zaman dünyayı büyütürler, geliştirirler ve eğitimin temelinde de merak duygusu vardır. Ne kadar çok insan merak ederse yeni buluşlar, yeni icatlar, yeni keşifler yapabilir. Dolayısıyla eğitim sisteminin de bu bağlamda merak duygusunu büyütecek çerçevede yeniden ele alınması lazım." şeklinde konuştu.