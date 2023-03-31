Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğenen Mehmet Şimşek'ten açıklama

Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'in AK Parti tarafından ekonominin başına getireceği iddiaları çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mart günü AK Parti Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le görüşmüştü.

SİYASETİ DÜŞÜNMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kulisleri hareketlendiren görüşmenin ardından ise Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSUNU BEĞENDİ

Ancak Mehmet Şimşek'in sosyal medyadaki son hamlesi ise kafaları karıştırdı. Şimşek Twitter hesabından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 27 Mart’ta "Sana söz yine baharlar gelecek” notuyla paylaştığı seçim kampanyası videosunu beğendiği ortaya çıktı.

3 AY SONRA İLK BEĞENİ

Şimşek'in Twitter'da son beğendiği içeriğin ise geçtiğimiz Aralık ayında IMF'nin Ukrayna ile ilgili attığı tweet olduğu da görüldü.

BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ, NEDENİNİ UĞUR DÜNDAR AÇIKLADI

Mehmet Şimşek'in bir süre sonra ise beğeniyi geri çektiği görüldü. Gazeteci Uğur Dündar da Twitter hesabından Şimşek'in beğenisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Dündar paylaşımında "Eski Maliye Bak.Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca,İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu farkedince beğeniyi geri almış." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Mehmet Şimşek de bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şimşek, "Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz…Af ola!" ifadelerini kullandı.