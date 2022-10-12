Kılıçdaroğlu ABD'de duyurdu: İktidar muhalefete hesap verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti kapsamındaki görüşmeleri sürüyor. Kılıçdaroğlu pazar günü başladığı gezisinde son olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Altılı masanın 'Kesin Hesap Komisyonu' planının ayrıntılarını Kemal Kılıçdaroğlu ABD'den paylaştı. Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihlerini kapsayan ABD ziyaretinde siyasi isimlerle görüşmeyeceğini, ziyaretinin teknolojik ve bilimsel gelişmeler odaklı olacağını vurgulamıştı. ABD'den videolar çekip paylaşarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Sadece biraz sabır rica ediyorum, kasım ayında herkes, her şeyi duyacak" çıkışıyla dikkatleri çekmişti. Öğrencilerle bir araya geldiği buluşmasında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, Kesin Hesap Komisyonu için "Yolsuzlukların önlenmesi konusunda önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

"6 LİDER ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

Kılıçdaroğlu, Kesin Hesap Komisyonu'yla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bir kurum daha oluşturuyoruz. 6 lider üzerinde anlaştık. TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Plan ve Bütçe Komisyonu dışında ayrıca bir de Kesin Hesap Komisyonu olacak.

"İKTİDAR MUHALEFETE HESAP VERECEK"

"Kesin Hesap Komisyonu'nun özelliği şu: Bütçe Komisyonu önümüzdeki yılın bütçesini tartışır ve karara bağlar. Kesin Hesap Komisyonu ise geçmiş bütçenin harcamalarının ne ölçüde gerçekleştiğini ve amaca uygun harcanıp harcanmadığını belirleyen bir yasa. O komisyonun başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Dolayısıyla iktidar parlamentoda bütçe harcamaları dolayısıyla muhalefete hesap verecek. Bu, yolsuzlukların önlenmesi konusunda önemli bir adım.

"Türkiye'de yolsuzlukların boyutu çok fazla. Onun için şimdiden sağlıklı bir altyapıyı oluşturmak zorundayız."