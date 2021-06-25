Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni seçim sloganını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış için geldiği İzmir'de partisinin yeni seçim sloganını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gitti.

Kentte temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, kritik açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, "Her kuruşun hesabını vermenin onuru taşırız. Geçmişte yaptıklarımızı parça parça sattılar. Tarlaları, fabrikaları sattılar. Şunu unutmayın; biz yaparız onlar satar. Biz israftan çekiniriz, onlar israf yaparlar. Bizimle onlar arasındaki fark siyah – beyaz gibi derindir. Biz cam gibiyiz. İçimiz dışımız birdir" diye konuştu.

''Bizim düzen, hakça bir düzen. Ne ezen, ne ezilen, hakça bir düzen. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bize oy verdi, vermedi, bırakın onları. Her vatandaşa hizmet etmek sizin göreviniz. O insanların gönlünü kazanacaksınız. Fakir mahalleler varsa oralara pozitif ayrımcılık yapın. Daha fazla hizmet götürün'' ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu ayrıca ''Rüşvet alanları, milyarları götürenler okuyorsunuz. Pazarlanan ihaleler. Siyasetçilerin içine düştüğü bataklıklar. Ne diyorduk? Milyonlarca işsiz var. Beş yerden maaş alanlar var. Adam evine ekmek götüremiyor, bu düzeni nasıl savunursunuz diye söyledim. Söylemeye de devam edeceğim'' diye konuştu.

SEÇİM SLOGANINI AÇIKLADI

CHP Lideri, partisinin seçim sloganını da açıkladı.

Kılıçdaroğlu, ''Adaleti sağlayacağım. En büyük destekçim sizlersiniz. Sizlerin sayesinde yapacağız. “Martın sonu bahar” demiştik. Şimdi, “Ampul patlayacak, güneş doğacak.” Her şey aydınlık olacak. Bunların alt yapısını oluşturuyorum.

Her şeyin zamanı yeri gelince hukuk içinde hesabını soracağım. 128 milyar peşkeş çekiliyorsa bunu hesabını sormamız lazım. Bugün de ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim'' ifadelerini kullandı.