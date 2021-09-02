Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı olacak kişi her gün konuşmaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle görüştüğü sırada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'e yaptığı ziyaretin ardından; muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Suriyelileri evlerine davulla, zurna ile göndereceğiz. Oraya giden Suriyeli kardeşlerimizin de güvenliğini sağlamalıyız. Afganistan'dan gelenler var tam bir felaket. Hepsi genç, eline silah versen hepsi cepheye gidecek. 2 bin 900 kilometre yolu elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Nereden geldi bu adamlar, kim getirdi bu adamları. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Efendim, finansman işini halledersek mülteci almaya devam edecekmiş. Kimden izin aldın? Vatandaştan mı izin aldın?

Bir devlette çürüme olursa o yayılır ve tüm kurumlara sirayet eder. Diyorlar ya organ yetmezliği. Hiçbir egemen gücün Kuvayi Milliyeciler olarak üzerimizde olmasını istemeyiz. Oturacağız, çalışacağız, mücadele edeceğiz. Cumhuriyeti kuranlar 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temellerini attılar. 8 yıl sonra o uçak Ankara'ya indi.

Her birimizin, yakın tarihimizi ve geleceğimizi bilmemiz lazım. Uşak Şeker Fabrikası'nı bu devlet yumurta satarak kurdu biliyor musunuz. Sadece ayrıştırıyorlar sadece bölüyorlar. Günümüzde devletler ikiye ayrılır. Otoriter devletler ve demokrasisi gelişmiş ülkeler. Milli gelirimiz bir ara 12 bin dolardı; şimdi 8 bin dolara düştü.

Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Bir tartışma çıktığında, uzlaşma sağlanmazsa Cumhurbaşkanı çözüm masası oluşturur. Tarafları çağırır ve uzlaştırır. O yüzden Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Cumhurbaşkanı olacak kişi her gün konuşmaz önemli günde konuşur ve millet ne diyor diye bakar, dinler. Cumhurbaşkanının kibirli olmaması, alçakgönüllü olması gerekir."