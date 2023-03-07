Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse CHP'den istifa edecek mi?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçilmesi halinde CHP'den istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. 6 liderin imzaladığı ortak metinde, ''Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanının siyasi parti üyeliği sona erecektir'' ifadeleri yer aldı.

Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğinde düzenlenen "Liderler Buluşması"nın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı duyuruldu.

"GEÇİŞ SÜRECİNİN TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE PARTİ ÜYELİĞİ SONA ERER"

Açıklanan karar sonrasında siyaset sahnesi hareketlenirken, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CHP Genel Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Bu soruya cevap ise 6 liderin imzaladığı ortak mutabakat metnindeki bir maddede yer aldı. 10. maddede şu ifadeler yer aldı: "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının - var ise - siyasi parti üyeliği sona erecektir."

Böylece Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda parti rozetini çıkarmayacağı, bunun için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanması gerektiği belirtilmiş oldu.

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANINI DOĞRU BULMUYORUZ" DEMİŞTİ

Ancak bu noktada Kılıçdaroğlu'nun ve ittifak yaptığı diğer liderlerin, partili cumhurbaşkanlığına yönelik eleştirileriyle çeliştiği gündeme geliyor. CHP lideri daha önce yaptığı açıklamalarda; "İnşallah yeni cumhurbaşkanınız partili olmayacak, daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek, kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Partili birisinin cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz." demişti.