Kılıçdaroğlu: ''Doğrudur demedim, sözlerimi çarpıtıyorlar''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin Hürriyet gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu, bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bazı CHP’lilerin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV’de söylediği “Doğrudur” sözü ile “Erdoğan’ın CHP’nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini” söyledi. Kılıçdaroğlu "Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” dedi.