Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. DSP genel merkezi sonrası iki genel başkan, açıklamalarda bulundu.

Aksakal, görüşme sonrası şunları söyledi:

“14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize ve tüm adaylara hayırlı olmasını dilerim. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim olmasını temenni ediyorum. Onursa Genel başkanımız Bülent Ecevit’ten aldığımız öğreti ve birikimle, milliyetçi, vatansever, sol politikalarımızla, yüz yıllık cumhuriyet değerleri ve ilkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye’de kapısında KKTC’nin bayrağının dalgalandığı tek siyasi partidir. Kıbrıs, mavi vatan, ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran günümüzde yaşanan hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise küresel emperyalist yapılarla kadim Türk Devleti’nin arasında bir seçim olduğunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı ehr zaman vermiştir ve vermeye devam edecektir

Sayın CHP Genel Başkanımıza, sayın Cumhurbaşkanı Adayımıza hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum”