Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan Andımız'dan neden rahatsız açıklasın''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik sorunları için 13 maddelik çözüm planını açıkladı. Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halka yalan söylemekle suçladı. Kılıçdaroğlu Andımız tartışmasında da Erdoğan'a soruyorum yanıt versin; Andımız içerisindeki hangi ifadeden rahatsız olduğunu açıklasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Sözlerinin başında birlik olmanın, beraber olmanın, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmenin herkesin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını söyledi.

"Türkiye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür. Bunun tek yolu vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması" diyen Kılıçdaroğlu, bunu 'bütün baskılara, iftiralara rağmen yapacaklarını' ifade etti.

CHP'nin ekonomi programını açıklayan Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği "korkak" sözüne de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Kendi televizyon kanallarında karşıma çık dedim yanıt vermiyor. Çünkü biliyor onu madara ederim" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

Bu memleketi aydınlığa çıkarmak için bütün çalışmaları birlikte yapacağız. Aynı şeyi tekrarladığımız takdirde dünyadaki herkesin duyacağını biliyoruz. Sağlıklı tutarlı çözüm üretmek hepimizin görevi. Herkesin inanmasını istiyoruz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur.

Türkiye huzuru bereketi getirmek mümkündür. Tek yolu CHP. Bütün baskılara rağmen, bütün iftiralara rağmen yapacağız. Kimliği, inancı, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun biz bütün vatandaşlarımızı seviyoruz. Biz devletin bütçesine değil vatandaşların sorunlarını çözmeye talibiz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TEKLİFİMİZ KABUL EDİLMEDİ

14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Talepleri karşılanmadı. Bir kişinin hayatını kurtarmak için hayatını kaybeden kişiye sağlık çalışanı denir. Bütün sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Pandemi sürecinde 387 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti.

Meslek hastalığı sayılma talebi iktidar tarafından kabul edilmedi. Sayımız yetmediği için gerçekleştiremedik. İlk seçimde iktidar olarak gerçekleştireceğiz.

Dertsiz bir kişiyi dahi görmedim. Onlara ümit vermeye çalıştım. Beraber düzeltmeye çalışacağız dedim.

BEN SÖYLEDİĞİMDE DALGA GEÇTİLER

Muhtar ayrılıp gittiği zaman kapıyı kapatmak zorunda. Vatandaş muhtara ulaşamıyor. Aldığı aylık kesiliyor. Ama çözeceğiz. Muhtarlar bu sorunları çözeceğimizi gayet iyi biliyorlar. Muhtarlığı demokrasının en önemli taşlarından biri haline getireceğiz.

Yurtlar perişan vaziyette. 2020'nin Mart'ından bu yana bir lira dahi kazanmış değiller. Bütün yurtlar kapalı. Öğrenciler dışında kimse burayı kullanamaz yasak. 11 bin 500 kişi işsiz kalacak. Bu sadece Ege bölgesindeki yurtlar için geçerli. 13 Mart itibariyle 435 yurdun kapatıldığını söylediler. Çünkü insanlar iflas ediyor ve geçinemiyorlar.

Ben Uşak'ta, Manisa'da ve İzmir'deyken diğer arkadaşlarım da Van'daydı. En temel sorunları Kapıköy Sınır Kapısı açılmıyor diyorlar. Pandemi dolayısıyla kapalıysa Habur Sınır Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı açık. Acaba bilinçli olarak mı kapatıyor hükümet Vanlıları cezalandırmak için diyorlar.

Yarın önünüze sandık gelecek. Kapısını açmayan iktidara ders vererek oyu kullanacaksınız. O zaman ben de sizi alkışlayacağım.

Tarım Kanunu'na göre sertifikalı tarım danışmanları var. Talepleri var: Çiftçilerle yapılan sözleşme ile bizlerle yapılan sözleşmenin eşit olması lazım. Özlün hakları yok. 2 bin 520 liraya mahkum ediliyorlar.

CHP'Lİ BELEDİYEYE HACİZ

Aramızda Bozkurt Belediye Başkanımız var. Haciz uygulandı. Koltuğu, sandalyeleri masası haczedildi. AK Partili kardeşimizin döneminde bir kaza oluyor, dava açılıyor, 600 bin lira tazminata mahkum ediliyor. AK Partili avukat giriyor devreye giriyor. taksitle ödeyemezsiniz diyor. Masayı sandalyeyi alırsınız ama Atatürk portresini alamazsınız diyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE ANDIMIZ TEPKİSİ

Danıştay bir karar verdi ortalık karıştı. Olay Andımız'dı. 2013 yılında Erdoğan bölücü terör örgütüyle masaya oturdu. Onların şartı Andımız'ın kaldırılmasıydı. Onun üzerine Türk Eğitim Sen dava açıp yönetmelikte yapılan değişikliğin iptalini istedi. Danıştay karar verdi yapılan değişikliği iptal etti. Andımızı'ın okunması gerekiyor dedi.

2 yıl geçti Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karar aldı. Andımız'ın okunması Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yasaklanmalıdır dedi. Karar verildi.

Andımız, doğruluğu, sevgiyi, saygıy çocuklara anlatır. Andımız kaldırıldığı zaman şu çağrıyı yapmıştım: Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın çık millete anlat değiştim. 2013 yılında. 2021 yılında bu soruya cevap alamamaışım.

Vatanını milletini seven AK Partili kardeşlerime, parantez içinde Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Sayın Erdoğan Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsız, çıksın açıklasın!

Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli'nin de etmesi lazım. Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı. Danıştay üyelerini atayan kim? Erdoğan. Kumpası kuran kim? Erdoğan. Danıştay'ı hedef alıyorsun.

CHP'NİN EKONOMİ PROJELERİ

10 milyon işsizimiz, pazar artıklarından beslenen kadınlarımız, çocuklarımız, siftah yapmayan esnafımız var. Büyük bir nuhranın içindeyiz. Ekonomik Buhran'dan nasıl çıkarız diye basın toplantısı yaptık. Nasıl çıkılacağını anlatmaya çalıştık. Tık yok, herhangi bir yorum da yok. En sonunda Erdoğan ekonomi reformları tanıtım toplantısı yaptı. Biz de herkes gibi bekliyorduk. Dağ fare doğurdu. Beklenen olmadı. Yapamayacaklarını gayet iyi biliyordum. 2002'den bu yana toplam 23 reform paketi açıkladılar. Açıklanan her reform paketinden sonra işsizlik arttı, döviz tutulamadı. Türkiye'nin sorununu bunlar çözemezler, Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasiteleri yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eski kalkınma planlarından, programlardan cümleleri kopyalamışlar, alt alta yazmışlar. Ekonomi böyle düzelmez.

Nasıl yapılacağını anlatacağım:

1- İktidar olduğumuzda kamuda israfa derhal son vereceğiz.

Hangi konularda son vereceğimizi açıklayacağım:

Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak. Yandaş için mi kira veriyorlar? Araba saltanatına son vereceğiz. Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor bunların altında lüks araba var. Döviz garantili işler ivedilikle Türk lirasına çevirelecek. Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Bütün kamu ihalelerini canlı yayınlayacağız. Bizim belediyelerin yaptığı gibi. 100 liralık işi 1000 liraya yaptırmayacağız.İsrafın ve yolsuzluğun kaynağı olan kamu ihale kanunu değiştireceğiz. Vatandaşı iliğine kadar sömüren Özelleştirme Kurumlarını kapatacağız. Kamulaştıracağız. 600 milletvekili var. 450 neyine yetmiyor. 600'ün yarısı el kaldırıp indirmekle meşgul. El kaldırıp indiren adamlara fakir fukaranın parasından ödemeyeceğiz. Saray'da şatafata son vereceğiz. Devleti yöneten örnek olacak topluma. 50 bin avroluk çantayla gezerseniz devlete güvenmezsiniz. Devlet de size güvenmez.

2. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Yargının bağımsızlığını sağlayacağız. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemeyecek. Andımız'da gördük ne olduğunu. Devleti yönetenler mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edemeyecek.

3- Devlet yönetiminde liyakat olur. Devletin kadrolarına eş, dost, partili, akraba atanmayacak. Bu rezaletlere son vereceğiz. Rüşvet alandan büyükeçi olmaz. Hırsız Türk bayrağı taşıyor. Hiç mi onur yok sizde?

4- Kuruluş kanununa göre bağımsız kurumlar var. Bu kurumlara müdahale olmayacak. Fiyat istikrarına kilitlenecekler.

5- Devleti yönetenlerin iç borçlanmada işledikleri ilk günah bizim yönetimimizde olmayacak. Kendi vatandaşınızdan Türk lirasıyla borçlanırsanız bunun adı iktisatta ilk günahtır. Devlete maliyeti yüzde 90. Esnafın, kamyon görevlisini, işsisin sırtına.

6 - Bir Anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlev kazandıracağız. Rahmetli Ecevit'în bu ülkeye getirdiği en önemli kurumlardan bir tanesi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuracağız diyorlar. Varolan kurumu bir daha kuruyorlar. Haberleri yok.

7- Bütçe disiplinini tam sağlyacağız. Ne demek bütçe dışında fon. Bir ayıptan Türkiye'yi kurturacağız. Duyunu Umumiyeyi çağrıştıran Borçlar Genel Müdürlüğü'nü kapatacağız. İnsan utanır ya. Devlet o kadar borç aldı ki yönetemiyor. Osmanlı'nın son dönemindeki Duyunu Umumiye gibi.

8- TBMM'de kesin hesap komisyonu kuracağız. Geçen yılın bütçesinin hesaplarını muhalefet partisine vereceğiz. Komisyon başkanlığı ana muhalefette olacak. 5 kuruşun hesabını vermekten onur duyacağız. Bolu Belediyesi bunu yaptı.

Özgüvenimiz bu kadar yüksek. Yapmakta da kararlıyız.

9- Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Vergiyi en çok asgari ücretliler ödüyor. Bu ayıptan da Türkiye'yi kurtaracağız. Asıl vergiyi ödemesi gerekenler faiz baronları.

10. TBMM adına denetim yapan bir kurum var. Sayıştay'ın evrensel ölçülerde denetim yapması lazım. Sayıştay'ın mali raporu gelmeden bütçenin görüşülmemesi lazım. TBMM Varlık Fonu'nu denetleyemiyor.

11 - Kaynakların en verimli kullanılması adına stratejik planlama kurulu kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Elin oğlu 50 yılı 30 yılı 40 yılı planlıyor. Onlar kapattılar. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı kuracağız.

12 - Türkiye siyasetini kirlilikten arındıracağız. Milletvekilinin temiz ve ahlaklı olması lazım. Siyasi Ahlak Yasası'nı mutlaka çıkartacağız. Siyasetçi doğruyu söyleyecek.

13- İzlenen kavgacı ve İhvan politikasını tamamen değiştireceğiz. Kavga etmediğimiz kimse kalmadı. Esnaf, sanayici, kamyoncu, ihracatçı, ithalatçı zarar görüyor. Mısır'la niye kavga ettin? Mısır'ın içişlerine karışmak senin neyine? Onlar İhvan'ı terör örgütü ilan etmiş. Sen baş tacı ediyorsun. Şimdi yalvarıyorsun.

Devletler Saray'dan yönetilmez. Akılla bilgiyle yönetilir. Kin ve nefretle yönetilmez. Dış politika ülkelerin çıkarlarıyla inşaa edilmez. Dün söylediğini bugün geri alıyorsan devleti yönetemiyorsun demektir.

Bütün bunların tamamı belli bir takvim içine olacak. Halka anlatacaksınız. O zaman halka güven vermiş olursunuz.

Erdoğan Gençlik Kolları Kurultay'ına katılmış. Güzel alkışlar alıyor. Umrunda bile değil. 15 Temmuz'la ilgili bana korkuyorsun diyor. Promterdan kopmuş, cümle biraz karışık ama olsun. AK Partili bütün gençleri seviyorum. Onlara şunu söylüyorum: Erdoğan kimseden korkmaz sanıyorsunuz. Ama benden korkuyor. Erdoğan onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Çünkü biliyor, çıkarsa karşıma onu madara edeceğim.