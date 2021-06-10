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Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz

Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili anne babalar, size seslendim geçen gece. “Önce çocuklarınızı işsiz bırakırlar, sonra da yozlaştırırlar” dedim. İşsizlik rekor kırıyor, en başta da gençler var. Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz? Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz."

Etiketler erdoğan seçim kılıçdaroğlu
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