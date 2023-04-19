Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 105 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı bir davayı daha kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönemlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tazminat ödemek durumunda kalmıştı.

Defalarca tazminat ödeyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yurt dışına kaçacak' sözleri ile yargılandı.

55 bin lira tazminat ödeyecek

Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada karar çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Toplam 105 bin lira ödeme yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti