  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 165 bin TL ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 165 bin TL ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 165 bin TL ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin lira tazminat ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Yargıtay'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açılan 4 davada verilen tazminat kararlarını kesinleştirdiğini ifade etti.

Aydın, "Yargıtay'ın kararlarında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığına dikkat çekildi" dedi.

Hüseyin Aydın, Man Adası iddiaları ile ilgili olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

Onaylanan karalar sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Man Adası davalarını Kılıçdaroğlu kazandıMan Adası davalarını Kılıçdaroğlu kazandıPolitika

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu chp tazminat recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğretmenden kız öğrencilere mide bulandıran taciz
Bir yabancı uyruklu sapık daha! Vapurdaki genç kızı böyle görüntüledi
Milyonlarca çalışanın ''ah keşke'' dediği 100 şirket belli oldu
''Fiyatlar uygun'' diyen AK Partili vekilden ''U'' dönüşü: ''Vatandaş haklı''
700 bin işçiye tediye ödemeleri başlıyor! Kim ne kadar ikramiye alacak?
Suriye’de kuyumcu öldürüp Türkiye’de restoran açan katil kim ?
Eski Adalet Bakanı Gül'ün istifasıyla ilgili dikkat çeken iddia
İslam Memiş sinyali çaktı! ''Şu an dipte'' diyerek yatırımcıya tüyo verdi
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye “mide bulandıran” itiraf
İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru: ''Kocam ilişkiden sonra...''