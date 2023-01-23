Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylığına ne diyor? Neden sessiz kaldığını açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Diyelim ki ses çıkardık, nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim, Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürerken konuya sessiz kalmakla suçlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine uzatılan mikrofona dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ANAYASA MAHKEMESİ BİLE BAKMIYOR BU KARARA"

Kılıçdaroğlu, "Diyelim ki ses çıkardık, nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim, Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine dört tane oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim üçü doğru, biri yanlış… Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DEMOKRASİ EKSENİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o" dedi.

"YAŞANIRSA CEHENNEMİN KAPILARINI ARALAMIŞ OLURLAR"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davalar ve İmamoğlu'nun görevden alınması halinde CHP'nin ne yapacağına yönelik soruyla ilgili "İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar. Ne yapacağımızı şimdi açıklayamam ama bu ifadenin ne anlama geldiğini herhalde üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Halkın oyuyla gelenin, talimat alan mahkemelerin kararlarıyla görevine son verilemez" dedi.

Sözcü