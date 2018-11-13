Hainlere darbe üstüne darbe: 57 terörist öldürüldü
Hainlere darbe üstüne darbe: 57 terörist öldürüldü
Galatasaray'a ve Fatih Terim'e bir şok daha!
Galatasaray'a ve Fatih Terim'e bir şok daha!
Uzmanlar uyardı ! Belgesi olmayan çalışamayacak
Uzmanlar uyardı ! Belgesi olmayan çalışamayacak
Bakan Pakdemirli'den ''balık tüketelim'' çağrısı
Bakan Pakdemirli'den ''balık tüketelim'' çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu
Trafik polisi magandayı affetmedi: 9 bin 521 TL cezası var !
Trafik polisi magandayı affetmedi: 9 bin 521 TL cezası var !
Sendika başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Sendika başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Kasım 2018 20:36

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi başladı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi başladı
A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmesi başladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik ediyor. Görüşmede yerel seçime ilişkin iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti.

akşener , chp , görüşme , kılıçdaroğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM