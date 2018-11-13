Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmesi başladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan eşlik ediyor. Görüşmede yerel seçime ilişkin iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, dün parti liderlerine seslenerek, “Önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarını, Ankara’da mutabakat gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerini bakmak lazım. Ondan sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim” demişti.