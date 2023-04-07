Kılıçdaroğlu sosyal medyadan peş peşe paylaştı: 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaştı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30’da buraya bekliyorum." paylaşımı sonrası iki video yayınladı.

"418 MİLYAR DOLAR SERİSİNİN İLK FİLMİNİ PAYLAŞACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez." notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda 1000'e yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineyi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim, devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var.

Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez. pic.twitter.com/ieW6axTalu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2023

Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. 'Can düşmanımdır' dedim. Bu çetelerden tahsis edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımı anlattım: Kısa filmlerle... Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacak. Bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını biliyorum. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınmış medyalar ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım, sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız ve yapacağız. 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım."

Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler... pic.twitter.com/BiAw5EGUpc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 7, 2023



İşte Kılıçdaroğlu'nun "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler..." notuyla paylaştığı o video: