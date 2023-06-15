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Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarının görevine son verdi

Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarının görevine son verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler chp görev danışman
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