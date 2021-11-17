Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı: İki liderden ''erken seçim'' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak bir basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 16:00'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmenin ardından genel başkanlar, basın toplantısı düzenledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum. Görüşmemizin ardından ortak basın açıklaması yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

TOPLANTI SONRASINDA AÇIKLAMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz toplantının ardından şu açıklamalarda bulundu;

Merkez Bankası; işlevini bırakmış Türk Lirası'nın değer kaybetmesine, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Bu pozisyonda. Müdahale edemiyor. Rezervi yok.

''SORUMLULUK HİSSEDEN GENEL BAŞKANLAR OLARAK BİR ARAYA GELDİK''

Bizim bir sorumluluğumuz var bu gidişe sessiz seyirci kalmak doğru değil. Bu konuda sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Türk Lirası eriyor.

''TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTMESİ GEREKİYOR''

Yönetemediğinizi biliyoruz. Merkez Bankasının ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da müdahale etmeyi doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum yönetemiyorsun milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık. Merkez Bankasının itibarını sıfırladılar. Türkiye'nin de itibarını sıfırladılar.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Yüzde 50+1, 10+1 neyi getirirlerse getirsinler gideceklerini biliyorlar. Seçim yap bir an önce diyerek aslında ona iyilik yapıyoruz.'

Meral Akşener ise şunları söyledi:

'Üniversite mezunu çocuklarımız garsonluk yapmak üzere Kanada'ya Avustralya'ya gitmek için yol bulmaya çalışıyor. 23 aydır yaptığım gezilerde gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu yerinde gördüm. Türkiye'nin içindeki ekonomik şartların vatandaşlarımızı etkilediğini bilen insanlar olarak vatandaşlarımıza çare gösterebilir miyiz diye bir araya geldik.

''EKONOMİ KURMAYLARIMIZ ÇALIŞACAKLAR''

Yoksulluğun öyle böyle değil, çocuklarımızı bodurluğa ittiği, buna karşılık ekonomi kitabı ile övünen bir hükümet sistemiyle, bir kişinin kararına, hislerine, bilgisine, görgüsüne bağlı sistemin Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Ekonomi kurmaylarımız çalışacaklar.

''SEÇİMDEN BAŞKA YAPACAK ÇARE YOK''

Sayın genel başkanın acil seçim hemen seçim çağrısına katılıyorum. Seçimden başka yapacak çare yok.

''MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR''

Sayın Erdoğan'ın konuşmasını izleyemedim ama arkadaşlar birazını söylediler. Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi görünüyor. Bütün kurumları insanların şahsında yerle bir eden bir partili cumhurbaşkanımız var.''

SİYASETTE HAREKETLİ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün öğle saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.