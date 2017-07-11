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  4. 11 Temmuz 2017 09:13

Kılıçdaroğlu yürüyerek geldiği yoldan Ankara'ya dönecek

Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, makam aracıyla geri dönecek.

Kılıçdaroğlu yürüyerek geldiği yoldan Ankara'ya dönecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüşü"nün ardından İstanbul’dan Ankara’ya uçak yerine karayoluyla, yine aynı güzergahı izleyerek makam aracıyla dönmeyi planlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yürüyüş yaptığı yoldan, bu kez makam aracıyla Başkent'e dönme isteğini kurmaylarına iletti.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine “Yürüyüş yaptığım yolu görmek, düşünmek hem de bize evsahipliği yapanlara teşekkür etmek istiyorum” dediği öğrenildi.

CHP liderinin, özellikle Bulak Köyü'nde iftar yaptığı eve yeniden giderek teşekkür etmek istediği de gelen bilgiler arasında.

kemal kılıçdaroğlu , makam aracı , uçak , ankara