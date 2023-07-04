Kılıçdaroğlu’na sürpriz danışman
Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu.
CHP’de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni atama geldi. Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu.
Ulukuş haberi Twitter hesabından “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum” ifadesini kullandı.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum. 🇹🇷— Gökşen Anıl Ulukuş (@goksenulukus) July 4, 2023
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