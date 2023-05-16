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Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman

Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i ''Genel Başkan Başdanışmanı'' olarak görevlendirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı ve CHP İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Mehmet Ali Yüksel'i, 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi. 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu mehmet ali yüksel başdanışman
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