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Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, ''Darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 41'inci yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

 Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini “Allah’ın lütfu” olarak görenler, Gazi Meclisimiz’e düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız."

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu 12 eylül darbesi
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