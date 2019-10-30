Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretli çalışanlara açık çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyeti kurduk ama demokrasi ile taçlandırmalıyız. Cumhurbaşkanı görevden ayrılınca onu yine seçimle gelen birisi TBMM Başkanı temsil etmiştir. Cumhurbaşkanı bir yere gidince bugün atamayla gelen bir başka kişi temsil etmektedir. Demokratik anlayışta ne kadar geri düştüğümüzü bu örnek gösterir. Bunun düzeltilmesi lazım.

"EGEMEN GÜCÜM İNTİKAM ALIRIM, DERSENİZ DOĞRU DEĞİLDİR"

Tarih siyasetçilerin işi olmaktan çok tarihçilerin işidir. Hep beraber arşivlere bakıp olayı öğrenelim. Benim dediğimi yapmadın, ben egemen gücüm intikam alırım, Ermeni olaylarını gündeme getiririm derseniz bu doğru değildir. Bunu kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. ABD'li poltikacıların Türkiye'ye düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri bizim vicdanımızı rahatsız ediyor. Asla doğru değildir. Kabul edilen tasarının umuyorum Senato'da kabulu olmaz ve Türkiye-ABD ilişkileri çıkmaza sürüklenmez.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK AMBARGO HİÇBİR SONUÇ DOĞURMAZ"

Siz bütün dış politikanızı Trump eksenli yürütüyorsunuz. Temsilciler Meclisi, Senato devre dışı. Türkiye kaybeden ülke olarak ortaya çıktı. Türkiye'ye uygulanacak olan ambargonun hiçbir sonuç doğurmayacağını ifade etmek isterim. Herkes tarafından ambargo reddedilecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da ambargo uygulandı, reddettik.

"HANGİ GEREKÇEYLE İÇERİDE TUTUYORSUNUZ?"

Türkiye'de adalet var mı, hayır. En somut örneği Eren Erdem. 486 gündür hapiste. Tahliye edildi, başka mahkeme tutuklanma kararı verdi. Gizli tanık beyanlarını inkar etti. Dosyası beş aydır İstinaf Mahkemesi'nde bekliyor. Beş aydır dosyanın kapağını açmıyorlar. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Hangi gerekçeyle tutuyorsunuz içeride? Osman Kavala da 729 gündür içeride. İçeride avukatlar, masum insanlar, ifadesi alınmayan insanlar var.

Soma faciası sonrası herkes ortaya çıkıp bu işçiler haklı diye defalarca demeçler yapmadılar mı? Aradan yıllar geçti. Bu işlerin hakları niye verilmez. Hakları verilmedi.

"KRİZİN SEBEBİ FAİZ"

Ekonomide de ciddi sorunlar var. Bütçe ile ilgili rapor var. Bütün krizin sorumlusu olarak emeklilere yapılan bayram ödemesi, yaşlılık aylıkları, kamu görevlileri ve işçilere yapılan enflasyon zammı, ilave personel atamaları bütçe giderlerindeki artışın temel sebeplerindendir deniyor. Krizin sebebi faiz. 2019'un 8 ayında faiz giderleri yüzde 38 arttı. Sebep borçlanma. Tefecilerin eline Türkiye'yi düşürdün. Borç almadan memleketi yönetemiyorsun. 13 uçağın var. Hangi devlet başkanının 13 uçağı var? Açlık sınırı 2 bin 58 lira. Asgari ücret 2 bin 20 lira. Türk-İş rapor yayınladı, enflasyon düşüşünün faizle ilgisi yok diyor. Alım gücü geriledikçe faiz de düşüyor. İşsizlik 8 miyonu aştı. Yeni gelen vergiler de milletin sırtına binecek. Bu vergi kanunu çıkarılırken iş dünyasından hiç kimsenin görüşü alınmadı. Yeni bütçe Erdoğan'ın maaşını 81 bin liraya çıkarıyor. 7 bin lira artırıyorlar.

Türkiye terörden çok çekti. 40-45 yıldır terör örgütlerinin çok sayıda eylem gerçekleştirdiği bir alana dönüştü Türkiye. Bağdadi öldürüldü ve bütün dünya IŞİD terör örgütünden kurtulduk mu diye dönüşüyor. Türkiye'de 76 ilde örgütlendiğini biliyoruz. Tüm bunlar olurken iktidar kanadı büyük ölçüde görmezden geldi.

Tank palet fabrikasının bir yandaşa yasa dışı ihalesiz peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyorum. Bütün askeri sırları BMC'ye vereceğiz. Yönetim Katarlılarda.

"NEREYE GİDİYOR PARA?"

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Vakfı var. Paralar ne oldu? Belli değil. Bunlar için toplanan para bunlara verilmiyor. Nereye gidiyor bu para?

(Trump'ın mektubu) Mektubu gönderen kişiye adam gibi cevap vermiyorsan o koltuğa layık değilsin.Bu mektubu nasıl kabul edersin? Mektubu milletten hangi gerekçeyle gizledin?