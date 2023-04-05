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Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi de astsubaylara:

Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi de astsubaylara:
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, astsubayların görev tazminatı sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları belirtti:

 “Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal, küçük büyük demeden her şeyi takip eder, çözümü bilir.

 Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek.”

Etiketler kemal kılıçdaroğlu tazminat astsubay astsubaylar
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