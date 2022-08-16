Kılıçdaroğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’nde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’nde yaptığı konuşmada, "Aslan ile ceylanın bir arada huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Kültür Merkezinde düzenlenen 59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerine katıldı. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı eşlik etti.



Programda konuşan Kılıçdaroğlu, “Sevgi demek barış demek, huzur demek kucaklaşmak demektir” diyerek, "Hünkar bu şehrin ilim, cömertlik utanma duygusu, sabır kanaat korku ve edep ilkeleri ile korunduğunu söyler. Hünkarın bu inanışı ışığında hem kendi yüreğimizi hem de ülkemizi yani toplumsal, siyasal, kültürel, tarihsel, kalbimizi yeniden sağlıklı kılmalıyız. Yunus’un dediği gibi kendini bilmektir, farklı düşünceye saygıdır. Kimseyi ötekileştirmemek, kimseyi dışlamamaktır. İlim bize herkese her kesime karşı zahir, yani açık ve berrak olmayı öngörür” şeklinde konuştu.



"Bugün insanlığın düşünsel zenginliği, aklın yani ilimin eseridir" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin fikrine düşüncesine saygı duyulmalı. Alacağımız kararlarla azami ölçüde geniş bir toplumsal mutabakatı sağlamaya özen göstermeliyiz. Çünkü ilim akıl bunu gerektirir. Çünkü hünkara göre ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hünkara göre kalbimizin ikinci muhafızı cömertliktir. Çünkü cömertlik bireyi beytülmale el uzatmaktan, insani, hukuki, ahlaki ve ekolojik ilkeleri yerle yeksan ederek zenginlik sağlama hoyratlarından, insanı uzak tutan bir duygudur. Cömertlik hep birlikte üretmeyi ve hakça bölüşmeyi temel bir kural olarak önümüze koyar. Cömertlik karşılıklı fedakârlıklarda bulunarak ortak bir gelecek inşasında hep birlikte yol yürüyebilmektir. Unutmayın daha fazla cömert olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İhtiyacınız olan hünkarın aslan ve ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Aslan ile ceylanın bir arada huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız. Beraber kurmalıyız, birlikte kurmalıyız” şeklinde konuştu.