Kılıçdaroğlu'ndan CHP MYK'da Boğaziçi talimatı

CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç, KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset programınının konuğu oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP'nin milletvekili adayı Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı gerçekleştirdikleri eylemler hakkında "Bu çocuklara sahip çıkın. Fakat kendilerini masumca yaptıkları savunmayı kendi siyasetinize ve şova dönüştürmeyin." talimatını verdiğini açıkladı.

Engin Özkoç'un açıklaması şöyle oldu:

Gökçe Gökçen kardeşimiz olmak üzere MYK'daki bütün arkadaşlarımız Genel Başkan'ın emriyle Boğaziçi'ndeki bu olaylar başladığından itibaren ilk MYK'yı söylüyorum, MYK'ya bakıp: Bu çocuklara sahip çıkın.

Arkasından başka bir şey daha söyledi: Fakat kendilerini masumca yaptıkları savunmayı kendi siyasetinize ve şova dönüştürmeyin.

Ne yapabiliriz diye toplantıda Gökçe Gökçen arkadaşımız biliyorsunuz hukukçu. Genel Başkan Yardımcı'mız. O arkadaşlarımızla beraber hemen bir komisyon kuruldu. Bütün hukukçu milletvekili arkadaşlarımız, onlar tutuklandıkları zaman da sabahlara kadar oralarda onlarla beraber birlikte oldu.

Ve onların masum olduklarını bildikleri için çıkartılacakları güne kadar ellerinden gelen herşeyi yaptılar.

Şimdi oradaki arkadaşları bu MYK'da konuştuk. Arkadaşlar, bazı insanlar bazı kişiler, bizim partililerimiz, ya bilindik isimler orada yok diyorlar. Bizim istediğimiz CHP orada bir siyaset bir şov yapsın değil. Bizim çok sade net bir isteğimiz var. Bu çocuklarımız öğrenci. Oradaki akademisyenler ülkemizin gururu. Sadece oradakiler mi? Tüm üniversitelerdeki.

O çocukları siz daha hiçbir şey yapmadan terörist ilan ettiniz. Yarın CHP'li bunlar diyeceksiniz. Öteki gün İYİ Partili bunlar diyeceksiniz, öteki gün başka bir şey söyleyeceksiniz. Buna izin vermek istemiyoruz.