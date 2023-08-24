Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümü programında muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümü programında konuşan Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden bugün Erdoğan'ın parti hakkındaki iddialarına yanıt verdi. CHP lideri paylaşımında, "Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP’de yeri yoktur, olmaz da!" dedi.

Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman “kalite” ve “kalibre” olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 24, 2023

Ne olmuştu?

Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümü programında muhalefeti eleştirerek, "22 yılda 17 kez bizle yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın sandığın meşruiyetini sorgulamasının bedelini ödediler. Her seçim sonrasında içlerindeki sandık nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, eski çamlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanelerinin hazımsızlığında zerre kadar değişme olmuyor. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti. Hala milletten özür dilemiyor, kendi hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri en fazla gazinin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır" demişti.