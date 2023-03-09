Kılıçdaroğlu’ndan ilk ziyaret Prof. Dr. Haberal’a

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklanmasından sonra ilk ziyaretini Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret esnasında Haberal ve Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ziyaretlerin ardından Kılıçdaroğlu Prof. Dr Haberal'ın makamında bir süre sohbet etti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kılıçdaroğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan görüşmede her iki ismin 40 yıldır dostluklarına ortak olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’de hazır bulundu.