  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu’ndan ilk ziyaret Prof. Dr. Haberal’a

Kılıçdaroğlu’ndan ilk ziyaret Prof. Dr. Haberal’a

Kılıçdaroğlu’ndan ilk ziyaret Prof. Dr. Haberal’a
Güncelleme:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklanmasından sonra ilk ziyaretini Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’a gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret esnasında Haberal ve Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Ziyaretlerin ardından Kılıçdaroğlu Prof. Dr Haberal'ın makamında bir süre sohbet etti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kılıçdaroğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan görüşmede her iki ismin 40 yıldır dostluklarına ortak olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’de hazır bulundu.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu mehmet haberal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karavan ve tekne satışı olay olan A101 şimdi bakın ne satıyor
Metropoll'den deprem sonrası ilk anket: AK Parti eridi!
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Balıkesir, Bursa sallandı
Masaj ''mutlu son'' ile bitecekti mutsuz bitti!
Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu
Defne Samyeli yeni sevgilisiyle yakalandı
Erdoğan'ın ''gölge kabinesi'' için sürpriz isimler iddiası
Bir parti daha tarafını seçti: ''Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz''
Erdoğan eski patronunun cenazesine katıldı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 26 ildeki seçim anketi açıklandı