Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul seçimleri için şok iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve bir grup milletvekili ile birlikte saat 10.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, İYİ Parti'li yetkililer karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener'in makam odasına geçti.

İki lider, burada tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye tarihinin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıya. Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Çok ciddi sorunlarımız var Türkiye'nin seçim sürecinden süratle çıkması lazım. 31 Mart'ta yerel seçim yaptık belediye başkanı seçtik muhtarları seçtik. Bugün 8. gündeyiz ama hala yerel seçimlerle tartışmalar devam ediyor. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. YSK kanunlara uymak zorundadır. İtirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Delil göstermesi lazım gerekçe göstermesi lazım. Kişi itiraz ettim diyor neye itiraz ediyorsun? YSK sandık güvenliğini seçim güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Hakimin tarafsızlığı önemlidir.

Seçimden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı gizli bir toplantı yapıyor. Elleri seçim çuvallarında. Bu gizli toplantı neden ? Bu gizli toplantının gündeminde seçim mi var ?

İBB adayı, AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gizli toplantı yapıyorlar. Niçin? YSK'nın yargıçlarından isteğim ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız. Seçim yapıldı. Yukarıdan aşağıya seçiyorlar Ekrem İmamoğlu aşağıdan yukarıya Ekrem İmamoğlu. 38 ilçede niçin yeniden sayım? Bu olay bir CHP İYİ Parti Saadet olayı değil bir demokrasi olayıdır.''

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